Ещё
«Сборная Союза» проверит вологжан на знание песен о Вологде в День России
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сборная Союза» проверит вологжан на знание песен о Вологде в День России 

Вологда.рф 8 июня 2018
Фото: Вологда.рф
Концерт известной группы пройдет 12 июня на площади Революции. «Сборная Союза» исполнит хитовые песни, а также подарит вологжанам новые композиции. Тем, кто знает слова песен, может станцевать, исполнители подготовили сюрпризы. В День России на центральной площади выступят ведущие творческие коллективы города и области.
В 16 часов начнется концерт «Мы — вологжане! Мы — Россия!». На площади Революции выступят лучшие вокальные, хореографические коллективы. С Днем России вологжан поздравят «Балалайка-MIX», воспитанники школы искусств «Арт-идея» с номером «Россия, мы — дети твои», хореографический коллектив «Ласточка» из Грязовца и другие.
Подарки к государственному празднику готовят Евгений Журин и Виталий Синицын. «Сборная Союза» отметит поклонников своего творчества.
«Наши диски и другие подарки получат самые лучшие танцоры, певцы. Мы проверим, как вологжане знают слова наших песен. Вообще, всегда приятно, когда вместе с нами подпевает вся толпа. Наши песни народные — их знает каждый, — рассказал автор песен и руководитель группы «Сборная Союза» Евгений Журин. — В День России мы отметим еще и тех, кто придет в самых патриотичных костюмах с символикой флага страны».
«Вологжаночки», «Давай, по Вологде кружок», а также новые «Знай», «Мой дед» услышат вологжане. В День России 12 июня в Вологде пройдут и другие события.
Перед концертной программой байкеры в центре Вологды вместе с волонтерами выстроятся в хештег «Мы — Россия», утром пройдет акция по благоустройству «Дома Засецких». Более 100 волонтеров выйдут с кисточками и красками. Приглашаются все желающие.
Промовечер проекта «Дыхание улиц» стартует одновременно с концертом в 16 часов на площади Революции. Любители уличных видов спорта — футбола, воркаута, BMX — дадут мастер-класс вологжанам. Среди спортивных активностей и «Велоночь». Вместе с жителями Сыктывкара и Ухты в 20 часов вологжане отправятся в путь на велосипедах.
Подробная афиша праздника на сайте Вологда.РФ.
Вологда.рф: последние новости
«Калинку-малинку» спели вологодские болельщики с колумбийцами в электричке футбольного Сочи Российская сборная стала самой эффективной командой чемпионата мира по футболу Лучший результат среди россиян на Кубке мира показал вологодский биатлонист
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1051
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой284
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян41
Английские фанаты разнесли IKEA14
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение