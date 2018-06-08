«Сборная Союза» проверит вологжан на знание песен о Вологде в День России

Концерт известной группы пройдет 12 июня на площади Революции. «Сборная Союза» исполнит хитовые песни, а также подарит вологжанам новые композиции. Тем, кто знает слова песен, может станцевать, исполнители подготовили сюрпризы. В День России на центральной площади выступят ведущие творческие коллективы города и области.

В 16 часов начнется концерт «Мы — вологжане! Мы — Россия!». На площади Революции выступят лучшие вокальные, хореографические коллективы. С Днем России вологжан поздравят «Балалайка-MIX», воспитанники школы искусств «Арт-идея» с номером «Россия, мы — дети твои», хореографический коллектив «Ласточка» из Грязовца и другие.

Подарки к государственному празднику готовят Евгений Журин и Виталий Синицын . «Сборная Союза» отметит поклонников своего творчества.

«Наши диски и другие подарки получат самые лучшие танцоры, певцы. Мы проверим, как вологжане знают слова наших песен. Вообще, всегда приятно, когда вместе с нами подпевает вся толпа. Наши песни народные — их знает каждый, — рассказал автор песен и руководитель группы «Сборная Союза» Евгений Журин. — В День России мы отметим еще и тех, кто придет в самых патриотичных костюмах с символикой флага страны».

«Вологжаночки», «Давай, по Вологде кружок», а также новые «Знай», «Мой дед» услышат вологжане. В День России 12 июня в Вологде пройдут и другие события.

Перед концертной программой байкеры в центре Вологды вместе с волонтерами выстроятся в хештег «Мы — Россия», утром пройдет акция по благоустройству «Дома Засецких». Более 100 волонтеров выйдут с кисточками и красками. Приглашаются все желающие.

Промовечер проекта «Дыхание улиц» стартует одновременно с концертом в 16 часов на площади Революции. Любители уличных видов спорта — футбола, воркаута, BMX — дадут мастер-класс вологжанам. Среди спортивных активностей и «Велоночь». Вместе с жителями Сыктывкара и Ухты в 20 часов вологжане отправятся в путь на велосипедах.

Подробная афиша праздника на сайте Вологда.РФ.