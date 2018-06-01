Тренер выдал тайну российских биатлонисток

Биатлонистки Акимова и Услугина пропустят сезон по причине беременности

Биатлонистки Татьяна Акимова Ирина Услугина не включены в состав сборной России на следующий сезон по причине беременности. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Виталий Норицын.

В пятницу Союз биатлонистов России опубликовал основной и резервный составы сборной на следующий сезон. В женской части команды не оказалось Услугиной и Акимовой, которые в рейтинге организации занимают третье и пятое места соответственно.

"Обе отсутствуют в списке по женским причинам. Девушки просили не афишировать это, но поскольку мы понимаем, что нас в любом случае будут спрашивать об их отсутствии, то замалчивать это невозможно. Они ушли в декрет", — сказал Норицын.

34-летний специалист вернулся на пост старшего тренера сборной после годичного перерыва — в прошлом сезоне он работал с резервом.