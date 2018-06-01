Тренер выдал тайну российских биатлонисток

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Биатлонистки Акимова и Услугина пропустят сезон по причине беременности 

ТАСС 1 июня 2018
Фото: ТАСС
Биатлонистки Татьяна Акимова и Ирина Услугина не включены в состав сборной России на следующий сезон по причине беременности. Об этом ТАСС сообщил старший тренер национальной команды Виталий Норицын.
В пятницу Союз биатлонистов России опубликовал основной и резервный составы сборной на следующий сезон. В женской части команды не оказалось Услугиной и Акимовой, которые в рейтинге организации занимают третье и пятое места соответственно.
"Обе отсутствуют в списке по женским причинам. Девушки просили не афишировать это, но поскольку мы понимаем, что нас в любом случае будут спрашивать об их отсутствии, то замалчивать это невозможно. Они ушли в декрет", — сказал Норицын.
34-летний специалист вернулся на пост старшего тренера сборной после годичного перерыва — в прошлом сезоне он работал с резервом.
"Сейчас занимаемся тем же самым, что и в предыдущих сезонах: формируем команды, планируем тренировочные мероприятия", — сказал он.
Основной состав женской сборной России на предстоящий сезон выглядит следующим образом: Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Кристина Резцова, Валерия Васнецова, Анастасия Егорова, Светлана Миронова.
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