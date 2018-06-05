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Гребцы из Омска выступят на чемпионате Европы в Сербии
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Гребцы из Омска выступят на чемпионате Европы в Сербии 

Советский спорт 5 июня 2018
Фото: Российский стадион
Спортсмены из 40 стран мира соберутся на этой неделе в Белграде, чтобы поспорить за  медали чемпионата Старого света по гребле на байдарках и каноэ.
Большинство гребцов сейчас находятся в отличной форме, ведь совсем недавно в  венгерском Сегеде и немецком Дуйсбурге завершились этапы Кубка мира. Старты в Сербии
будут проходить с 8 по 10 июня.
В составе сборной России выступят и представители омской гребли. За награды
поборются Роман Аношкин, Вера Собетова и Анастасия Панченко. В Германии наши
девушки выиграли «бронзу» в составе байдарки-четверки вместе с Кирой Степановой и  Светланой Черниговской.
— Конечно, было тяжело, — подвела итоги немецкого этапа Кубка мира Анастасия
Панченко. — Особенно трудно пришлось на 1000 метров. По программе все гонки этой
дистанции шли в один день. После полуфинала сил на решающий заезд уже не осталось.
Выступлением в К-4 довольна. Неплохая гонка получилась. Проанализировали ее с тренерами и  с девчонками. Поняли, над чем надо работать, чтобы на Европе выступить успешно.
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