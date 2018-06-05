Гребцы из Омска выступят на чемпионате Европы в Сербии

Спортсмены из 40 стран мира соберутся на этой неделе в Белграде, чтобы поспорить за медали чемпионата Старого света по гребле на байдарках и каноэ.

Большинство гребцов сейчас находятся в отличной форме, ведь совсем недавно в венгерском Сегеде и немецком Дуйсбурге завершились этапы Кубка мира. Старты в Сербии

будут проходить с 8 по 10 июня.

В составе сборной России выступят и представители омской гребли. За награды

девушки выиграли «бронзу» в составе байдарки-четверки вместе с Кирой Степановой и Светланой Черниговской.

— Конечно, было тяжело, — подвела итоги немецкого этапа Кубка мира Анастасия

Панченко. — Особенно трудно пришлось на 1000 метров. По программе все гонки этой

дистанции шли в один день. После полуфинала сил на решающий заезд уже не осталось.

Выступлением в К-4 довольна. Неплохая гонка получилась. Проанализировали ее с тренерами и с девчонками. Поняли, над чем надо работать, чтобы на Европе выступить успешно.