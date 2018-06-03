Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в основной состав сборной России на сезон 2018-2019

Москва. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в основу сборной России на сезон 2018-2019. Союз биатлонистов опубликовал список спортсменов, вошедших в состав национальной команды.

Помимо Ульяны Кайшевой, в число членов российской сборной также включили и другого биатлониста из Удмуртии — Александра Поварницына . Подготовку к сезону он начнет в составе резервной мужской команды.

Отмечается, что после предсезонной подготовки у спортсменов пройдут отборочные старты. На трассу биатлонисты выйдут в ноябре 2018 года. Тогда тренерский штаб определится с составами команд на Кубок мира и Кубок IBU.