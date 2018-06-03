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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в основной состав сборной России на сезон 2018-2019
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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в основной состав сборной России на сезон 2018-2019 

ИА «Сусанин» 3 июня 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в основу сборной России на сезон 2018-2019. Союз биатлонистов опубликовал список спортсменов, вошедших в состав национальной команды.
Так, предсезонную подготовку стреляющая лыжница из Можги начнет вместе с Екатериной Юрловой-Перхт, Викторией Сливко, Дарьей Виролайнен, Кристиной Резцовой, Валерией Васнецовой, Анастасией Егоровой и Светланой Мироновой.
Помимо Ульяны Кайшевой, в число членов российской сборной также включили и другого биатлониста из Удмуртии — Александра Поварницына. Подготовку к сезону он начнет в составе резервной мужской команды.
Отмечается, что после предсезонной подготовки у спортсменов пройдут отборочные старты. На трассу биатлонисты выйдут в ноябре 2018 года. Тогда тренерский штаб определится с составами команд на Кубок мира и Кубок IBU.
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