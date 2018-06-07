Российские биатлонистки начнут подготовку к новому сезону 9 июня в Тюмени

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов /. Женская сборная России по биатлону начнет первый предсезонный учебно-тренировочный сбор 9 июня в Тюмени. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Сбор женская команда начнет 9-го числа в Тюмени. Есть несколько спортсменок, которым надо еще пройти медосмотр, поэтому к подготовке они приступят чуть позже", — сказал Драчев.

В состав женской команды не попали Татьяна Акимова , участвовавшая в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также Ирина Услугина , ранее входившая в основной состав. Эти спортсменки по причине беременности пропустят предстоящий сезон.

Вместе с основным составом подготовку к новому сезону начнет резерв сборной России.

Мужская национальная команда начала первый предсезонный сбор 6 июня в Чайковском.