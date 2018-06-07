Калентьева пропустит чемпионат Европы по маунтинбайку

Призер Олимпиады Ирина Калентьева пропустит чемпионат Европы в Глазго, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главного тренера сборной России Николая Крутилина. Турнир пройдет со 2 по 12 августа.

— Ирина Калентьева у нас готовится к чемпионату мира, а вот чемпионат Европы она решила пропустить, но стартует на этапе Кубка мира в Канаде. У Антона Синцова чемпионат Европы будет основной целью, он также готовится и к чемпионату мира, — сказал Крутилин. — Мы подготовили расширенный список участников на чемпионат Европы в связи с тем, что предстоит подавать документы на визу в Великобританию, а окончательный состав определится уже после чемпионата России, который состоится в Чебоксарах в июле.