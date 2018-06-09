Белорусская биатлонистка Писарева вышла замуж за сервисмена сборной России 

В Санкт-Петербурге состоялась свадьба белорусской биатлонистки Надежды Писаревой и сервисмена сборной России по биатлону Алексея Шатохина.
Посмотреть фотографию можно на странице Писаревой в сети «Инстаграм».
29-летняя спортсменка из Ленинградской области в составе сборной Беларуси стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 в женской эстафете, а также приняла участие в двух Олимпийских играх. Надежда не попала в эстафетную четвёрку белорусской команды на Играх-2018 в Пхёнчхане, которая завоевала золотые награды. По окончании минувшего сезона Писарева объявила о завершении карьеры.