Белорусская биатлонистка Писарева вышла замуж за сервисмена сборной России

Посмотреть фотографию можно на странице Писаревой в сети «Инстаграм».

29-летняя спортсменка из Ленинградской области в составе сборной Беларуси стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2011 в женской эстафете, а также приняла участие в двух Олимпийских играх. Надежда не попала в эстафетную четвёрку белорусской команды на Играх-2018 в Пхёнчхане, которая завоевала золотые награды. По окончании минувшего сезона Писарева объявила о завершении карьеры.