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Дальмайер и Веллингер удостоены высшей спортивной награды Германии
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Дальмайер и Веллингер удостоены высшей спортивной награды Германии 

Чемпионат.com 9 июня 2018
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер стала обладательницей престижной спортивной награды Германии «Серебряный лист». «Я получила награду „Серебряный лист“ от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Это огромная честь для меня», — написала Дальмайер на своей странице в сети «Инстаграм». Также обладателями самой престижной спортивной награды Германии стали победитель и двукратный серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане в прыжках на лыжах с трамплина Андреас Веллингер и спортсменка-паралимпиец Андреа Эскау.
Посмотреть запись можно на странице Дальмайер в сети «Инстаграм».
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