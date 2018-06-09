Дальмайер и Веллингер удостоены высшей спортивной награды Германии 

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Лаура Дальмайер стала обладательницей престижной спортивной награды Германии «Серебряный лист». «Я получила награду „Серебряный лист“ от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Это огромная честь для меня», — написала Дальмайер на своей странице в сети «Инстаграм». Также обладателями самой престижной спортивной награды Германии стали победитель и двукратный серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане в прыжках на лыжах с трамплина Андреас Веллингер и спортсменка-паралимпиец Андреа Эскау.
Посмотреть запись можно на странице Дальмайер в сети «Инстаграм».