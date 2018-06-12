Самуэльссон: выдвижение Майгурова — плохо для восстановления доверия к IBU

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон , бойкотировавший финальный этап Кубка мира в Тюмени, прокомментировал выдвижение россиянина Виктора Майгурова на пост первого вице-президента IBU от Беларуси, гражданство которой он также имеет.

«Россия является неполноправным членом IBU после допинговых скандалов. Это означает, что россиянин, первый вице-президент в IBU, не мог переизбираться осенью этого года. Он всё равно делает это благодаря второму, белорусскому, гражданству. Конечно, это плохо для восстановления доверия к IBU», — написал Самуэльссон на своей странице в сети «Твиттер».