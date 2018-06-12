Бабиков: привет Шипулину! Приезжай тренироваться! 

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о том, как проходит первый общекомандный сбор, который начался 6 июня в Чайковском и продлится до 25 июня. На сборе присутствуют спортсмены основной и резервной мужских команд, а также Алексей Волков, Алексей Слепов и Кирилл Стрельцов, которые тренируются за счёт своих регионов.
«Не выложил — не тренировался — такого мнения многие болельщики биатлона, удовлетворяю их потребности.
Команда передает привет Антону Шипулину. Приезжай тренироваться!
В ролях: Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Алексей Волков, Петр Пащенко и Александр Поварницын», — прокомментировал Бабиков бег на 30 км на своей странице в сети «Инстаграм».
Видео доступно в «инстаграме» Антона Бабикова.