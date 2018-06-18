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iNADO начал внешний аудит антидопинговой программы IBU
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iNADO начал внешний аудит антидопинговой программы IBU 

Чемпионат.com 18 июня 2018
Сегодня Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO) начал внешний аудит антидопинговой программы Международного союза биатлонистов (IBU).
«Сегодня iNADO начал внешний аудит антидопинговой программы IBU. Исполняющий обязанности Генерального секретаря IBU Мартин Кухеннайстер поприветствовал представителя iNADO Маттиаса Камбера в штаб-квартире организации в Зальцбурге», — сообщает пресс-служба IBU на своей странице в сети «Твиттер».
Проведение аудита антидопинговой программы IBU является одним из обязательных пунктов восстановления финансирования IBU со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
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