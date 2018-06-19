Чемпионат мира по матчевым гонкам

С 13 по 18 августа 2018 года в Екатеринбурге на базе «Губернского яхт-клуба „Коматек“ будет проходить Чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин.

Нашу страну представят две команды:

1) лучший российский женский экипаж по итогам чемпионата России по матчевым гонкам 2018 года — Александра Мартынова из Саратова;

2) экипаж, выбранный проводящей организацией — Милена Лаверычева из Екатеринбурга.

Вход в яхт-клуб свободный, приходите болеть за спортсменов.

Сайт Чемпионата

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Адрес:

Текст адреса:

ул. Кирова, 40 Центр карты:

56.84033006786571,60.54812099999997

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.84033,60.548121

Дата:

с понедельник, августа 13, 2018 по суббота, августа 18, 2018

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