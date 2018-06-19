С 13 по 18 августа 2018 года в Екатеринбурге на базе «Губернского яхт-клуба „Коматек“ будет проходить Чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин.
Нашу страну представят две команды:
1) лучший российский женский экипаж по итогам чемпионата России по матчевым гонкам 2018 года — Александра Мартынова из Саратова;
2) экипаж, выбранный проводящей организацией — Милена Лаверычева из Екатеринбурга.
Вход в яхт-клуб свободный, приходите болеть за спортсменов.
Сайт Чемпионата
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Адрес:
Текст адреса:
ул. Кирова, 40 Центр карты:
56.84033006786571,60.54812099999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.84033,60.548121
Дата:
с понедельник, августа 13, 2018 по суббота, августа 18, 2018
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