Шипулин пообещал подарить Дзюбе лыжи за голы на чемпионате мира — 2018

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что готов подарить нападающему национальной команды по футболу Артему Дзюбе лыжи за голы на чемпионате мира — 2018, передает ТАСС

"Мы знакомы с Дзюбой года три, он приезжал к нам на тренировочную базу, чтобы попробовать себя в биатлоне. С тех пор мы с ним общаемся, поддерживаем друг друга.

В прошлом году на Кубке конфедераций я написал ему в шуточной форме, что если он забьет определенное количество мячей, я подарю ему лыжи. Тогда это не получилось, но сейчас я готов сделать такой подарок", — заявил спортсмен.

29-летний форвард забил два мяча в двух матчах на чемпионате мира — 2018.

Ранее немецкие СМИ извинились перед сборной России.