Биатлонист Шипулин готов подарить лыжи футболисту Дзюбе за голы на ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. / ТАСС /. Российский биатлонист Антон Шипулин готов подарить лыжи нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе за голы в двух матчах группового этапа чемпионата мира. Об этом Шипулин сообщил журналистам.

Дзюба забил гол в матче открытия турнира против команды Саудовской Аравии (5:0), а также отличился во встрече второго тура против сборной Египта (3:1).

"Мы знакомы с Дзюбой года три, он приезжал к нам на тренировочную базу, чтобы попробовать себя в биатлоне, — сказал Шипулин. — С тех пор мы с ним общаемся, поддерживаем друг друга. В прошлом году на Кубке конфедераций я написал ему в шуточной форме, что если он забьет определенное количество мячей, я подарю ему лыжи. Тогда это не получилось, но сейчас я готов сделать такой подарок".

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.