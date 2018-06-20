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Биатлонист Шипулин готов подарить лыжи футболисту Дзюбе за голы на ЧМ-2018
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Биатлонист Шипулин готов подарить лыжи футболисту Дзюбе за голы на ЧМ-2018 

ТАСС 20 июня 2018
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин готов подарить лыжи нападающему сборной России по футболу Артему Дзюбе за голы в двух матчах группового этапа чемпионата мира. Об этом Шипулин сообщил журналистам.
Дзюба забил гол в матче открытия турнира против команды Саудовской Аравии (5:0), а также отличился во встрече второго тура против сборной Египта (3:1).
"Мы знакомы с Дзюбой года три, он приезжал к нам на тренировочную базу, чтобы попробовать себя в биатлоне, — сказал Шипулин. — С тех пор мы с ним общаемся, поддерживаем друг друга. В прошлом году на Кубке конфедераций я написал ему в шуточной форме, что если он забьет определенное количество мячей, я подарю ему лыжи. Тогда это не получилось, но сейчас я готов сделать такой подарок".
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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