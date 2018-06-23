Российские биатлонисты взяли Черезова в «бригаду строителей» 

Трёхкратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне руководитель спортивных проектов концерна «Калашников» Иван Черезов посетил тренировки мужской сборной России по биатлону в Чайковском и был принят в «бригаду строителей».
«Бригада строителей сделает вам ремонт и подарит улыбки. В составе: самый титулованный прораб Иван Черезов, блогер-штукатур Максим Цветков, грузчик-парень работящий Александр Логинов и многодетный папа-инженер Дмитрий Малышко.
Dream team. Ваня, спасибо, что приехал», — написал Антон Бабиков на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Антона Бабикова.