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Домрачева завершила карьеру
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры 

ТАСС 25 июня 2018
Фото: © AP/Sergei Grits
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завершила карьеру. Об этом 31-летняя спортсменка объявила на пресс-конференции в Минске.
Домрачева является единственной биатлонисткой, четыре раза завоевавшей золото Олимпийских игр. В 2014 году в Сочи она выиграла гонку преследования, индивидуальную гонку и масс-старт. В 2018 году в Пхёнчхане завоевала золото в составе сборной Белоруссии в эстафете, также в ее активе бронза Олимпиады 2010 года в Ванкувере в индивидуальной гонке и серебро Пхёнчхана в масс-старте. Домрачева является двукратной чемпионкой мира, четырежды она завоевывала серебро на мировых первенствах, один раз — бронзу.
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