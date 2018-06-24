Пятиборцы Фральцова и Баранов выиграли ЧЕ среди юниоров в смешанной эстафете

Россияне Ксения Фральцова Сергей Баранов победили в смешанной эстафете на первенстве Европы среди юниоров по современному пятиборью в Эль-Прат-де-Льобрегате. На семь очков Российские спортсмены опередили представителей Франции, а замкнули тройку призёров итальянцы.

Напомним, что в личном турнире юниорок Фральцова завоевала бронзу, а Баранов в соревнованиях юниоров остановился в шаге от пьедестала.

Современное пятиборье. Первенство Европы среди юниоров. Эль-Прат-де-Льобрегат, Испания Смешанная эстафета 1. Россия — 1472. 2. Франция — 1465. 3. Италия — 1459.