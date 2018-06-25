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Велогонщик Исагирре выиграл групповую гонку на чемпионате Испании
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Велогонщик Исагирре выиграл групповую гонку на чемпионате Испании 

Чемпионат.com 25 июня 2018
Горка Исагирре одержал победу в групповой гонке на чемпионе Испании по велоспорту. Второе место занял многократный призёр чемпионата мира Алехандро Вальверде. Третьим стал Омар Фрайле. Велоспорт. Чемпионат Испании. Мужчины. Групповая гонка. Кастелло–Беникасим. 215 км 1. Горка Исагирре — 5:07.50. 2. Алехандро Вальверде — 0.09. 3. Омар Фрайле — то же время. 4. Луис Леон Санчес — то же время. 5. Карлос Барберо — то же время.
Ранее гонку с раздельным стартом в рамках чемпионата Испании выиграл Хонатан Кастровьехо.
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