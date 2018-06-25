Танковый биатлон НАТО уличили в русофобии

Минобороны РФ критически высказались о танковом биатлоне, проведённом странами Североатлантического альянса в немецком Графенвере. Как отмечают в ведомстве, соревнования являются «неудачной репликой» отечественного танкового биатлона имеют антироссийский подтекст.

«По сравнению с российским конкурсом условия проведения натовских соревнований не отличаются состязательностью и спортивным духом. Зато чувствуется антироссийский подтекст: даже в ходе выполнения огневых задач натовские экипажи тренируются стрелять не по мишеням, а по старой технике советского производства», — отметил в интервью газете «Красная звезда» начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск генерал-майор РоманаБинюков.

Бинюков также порекомендовал зарубежным коллегам «не тренироваться в создании неудачных реплик „Танкового биатлона“ и словесных баталиях, а поучаствовать в настоящем конкурсе „Танковый биатлон“» в России.

«Наш «Танковый биатлон» — это спортивные соревнования, честная и бескомпромиссная борьба характеров, уровня подготовки экипажей и передовых технических достижений. В них побеждает только сильнейший. Мы готовы к такой борьбе. Так что, как говорится, welcome. Хотя мы не против и к ним приехать на своей технике», — резюмировал он.

Ранее команда Украины показала худший результат среди всех участников соревнований по танковому биатлону Strong Europe Tank Challenge, заняв восьмое место.