Биатлон. Главные победы Дарьи Домрачевой на трассе и в жизни

В сборной России её просто списали. А в Беларуси дали шанс, и она выиграла всё, вышла замуж за чемпиона и завершила карьеру на пике.

Век спортсмена короток. Это прописная истина вроде бы всем хорошо известна, но вспоминают о ней только тогда, когда очередная звезда объявляет о завершении спортивной карьеры. Короток даже век Бьорндалена, который 25 лет выступал на высочайшем уровне, однако потом всё-таки сдался под натиском молодёжи. Но неужели вы бы не хотели посмотреть на Уле-Эйнара, удерживающего свой привычно высокий уровень, а не страдающего на трассе, ещё годик-другой? Ведь многие только из-за выдающегося норвежца биатлон и полюбили.

А через два месяца после ухода Бьорндалена мировой биатлон понёс ещё одну невосполнимую потерю: 25 июня супруга именитого норвежца, великолепная чемпионка Дарья Домрачева также объявила о своём решении уйти из большого биатлона. На кого же ты нас оставляешь, Даша? Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса, красавица и просто «своя» для российских поклонников биатлона больше не будет биться за награды. И теперь всем нам остаётся лишь одно: вспоминать её выдающиеся победы, которые Дарья одерживала не только на трассе, но и в жизни.

Шаг из России

Как ни тяжело поклонникам российского биатлона это признавать, свою главную победу, которая предопределила судьбу будущей чемпионки, Дарья Домрачева одержала в 2004 году, когда решила рискнуть и сменить спортивное гражданство. Дарья родилась в Минске, но на лыжи встала в Сибири и в биатлоне поначалу выступала за Россию. Однако тренерский штаб сборной счёл спортсменку бесперспективной и списал. А та, не видя будущего в России, ответила на предложение из Беларуси. Если бы не этот шаг, Дарья вряд ли бы выиграла хоть что-то.

Шведское место славы

Рустам Валиуллин и Свою первую медаль на высочайшем международном уровне Дарья завоевала на чемпионате мира 2008 года в Эстерсунде — том самом, который российские болельщики до сих пор вспоминают с ностальгией. Дарья получила серебро по итогам смешанной эстафеты: в одном квартете с Домрачевой бежали Людмила Калинчик Сергей Новиков . Первое место в той гонке заняла немецкая четвёрка, а второе белорусы вырвали у россиян, ставших третьими. Возможно, именно тогда Дарья всерьёз начала мечтать о золоте чемпионата мира.

Чемпионка — это не просто слово

Но долгожданная победа на чемпионате мира Дарье долго не давалась. И лишь в 2012 году, уже будучи одной из самых сильных биатлонисток мира, Домрачева наконец-то получила золото. Произошло это на чемпионате мира в Рупольдинге — в гонке преследования. Спринт выиграла великолепная немка Магдалена Нойнер , а Домрачева стала второй, отстав на 15 секунд. Но в пасьюте белорусская спортсменка была неподражаема. Несмотря на два промаха, она легко опередила Нойнер, промахнувшуюся на раз больше, и наконец-то стала чемпионкой.

Поразительная Олимпиада

В олимпийском сезоне 2013/14 Дарья Домрачева летала, словно на крыльях. Конечно, назвать её безоговорочным фаворитом Олимпиады в Сочи было нельзя — конкуренция среди женщин была высокой, но Дарья была одной из претенденток на высокие места. А в итоге именно она стала главным героем Игр, выиграв три золота подряд. Особенно хочется выделить победу в гонке преследования: Дарья стартовала в пасьюте с девятого места, более чем в 30 секундах от лидера, но сумела прорваться вперёд и финишировать с огромным преимуществом над конкурентками. Одна эта гонка делала её в Беларуси национальным героем, но Дарья, выиграв вдобавок индивидуальную гонку и масс-старт, удивила весь биатлонный мир.

И Большой глобус будет!

В коллекции Домрачевой после Олимпиады в Сочи не хватало лишь одной награды — Большого хрустального глобуса. И Дарья решила не откладывать дело в долгий ящик, уже в сезоне 2014/15 включилась в жёсткую борьбу с финкой Кайсой Мякяряйнен . Кайса лидировала практически весь сезон, и Дарья сумела опередить конкурентку лишь после восьмого этапа. Но борьба за первое место продолжалась вплоть до концовки сезона в Ханты-Мансийске. Предпоследней гонкой Кубка мира был пасьют, и Домрачева свою любимую гонку выиграла, показав на трассе незаурядную скорость. Преимущество Дарьи над Кайсой стало критическим, а Кубок мира — реальным.

Победа, в которую не верил никто

Особняком в карьере Дарьи Домрачевой стоит победа в женской эстафете на Олимпиаде в Пхёнчхане. Во-первых, просто потому, что тысячи спортсменов по всему миру годами тренируются ради одного-единственного золота, и далеко не все до него добираются, а для Дарьи это золото Олимпиады стало четвёртым. Во-вторых, потому что Дарья выиграла Олимпиаду, вернувшись в спорт после родов — это не так-то просто. В-третьих, потому что победа женской сборной Беларуси в эстафете выглядела чем-то абсолютно нереальным. Но девушки бились, боролись, точно стреляли и опытная Дарья, впервые в жизни получившая шанс выиграть что-то в женской командной гонке, его не упустила — помогла команде закрепить успех.

Семейные триумфы