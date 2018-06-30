Ещё
Артём Овечкин и Ольга Забелинская выиграли гонки с раздельным стартом на ЧР по велоспорту
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артём Овечкин и Ольга Забелинская выиграли гонки с раздельным стартом на ЧР по велоспорту 

Российский стадион 30 июня 2018
Фото: Российский стадион
29 июня в Курске начался чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. Спортсмены определили победителей в индивидуальной гонке на время.
Первыми на старт «разделки» вышли юниорки. 18,5 километров равнинной дистанции быстрее всех проехала Айгуль Гареева (Республика Башкортостан) — 25:45.305. Представительница Санкт-Петербурга Дарья Малькова стала второй — 26:03.777, Алена Рыцева из Башкортостана заняла 3-е место — 27:04.853.
Женскую индивидуальную гонку на время уверенно выиграла призёрка Олимпийских игр Ольга Забелинская (Санкт-Петербург) — 32:18.249. Спортсменок, занявших второе и третье место, разделили доли секунды. Прошлогодняя победительница национального чемпионата в этой дисциплине Ксения Цымбалюк (Удмуртская Республика) выиграла серебряную медаль — 33:35.986, Мария Новолодская, представляющая Санкт-Петербург, бронзовую — 33:36.043.
Победителем первенства России среди андеров стал Пётр Рикунов, выступающий за Тюменскую область, 30,5 км он преодолел за 36:48:198. Москвич Владислав Куликов занял второе место — 37:12.137, новоиспеченный победитель молодежной «Джиро» Александр Власов (Ленинградская область) третье — 37:39.245.
Завершала первый соревновательный день чемпионата России в Курске мужская «разделка», которая получилась наиболее захватывающей. Победитель ЧР в индивидуальной гонке на время 2015 года Артем Овечкин (Московская область) вернул себе майку чемпиона страны — 35:58.309. Павел Сиваков (Тюменская область) стал серебряным призером гонки — 36:11.056, победитель первенства мира Антон Воробьев (Московская область) выиграл бронзу — 36:28.138.
Российский стадион: последние новости
Владимир Драчев: Уход Павла Ланцова в сборную Канады стал неожиданностью для СБР IBU отпраздновал 25-летний юбилей Марио Фернандес: Я знаю ответственность за незабитый пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1031
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой273
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок12
Слепаков обратился к футболистам сборной176
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян27
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение