Артём Овечкин и Ольга Забелинская выиграли гонки с раздельным стартом на ЧР по велоспорту

29 июня в Курске начался чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. Спортсмены определили победителей в индивидуальной гонке на время.

Первыми на старт «разделки» вышли юниорки. 18,5 километров равнинной дистанции быстрее всех проехала Айгуль Гареева (Республика Башкортостан) — 25:45.305. Представительница Санкт-Петербурга Дарья Малькова стала второй — 26:03.777, Алена Рыцева из Башкортостана заняла 3-е место — 27:04.853.

Женскую индивидуальную гонку на время уверенно выиграла призёрка Олимпийских игр Ольга Забелинская (Санкт-Петербург) — 32:18.249. Спортсменок, занявших второе и третье место, разделили доли секунды. Прошлогодняя победительница национального чемпионата в этой дисциплине Ксения Цымбалюк (Удмуртская Республика) выиграла серебряную медаль — 33:35.986, Мария Новолодская , представляющая Санкт-Петербург, бронзовую — 33:36.043.

Победителем первенства России среди андеров стал Пётр Рикунов, выступающий за Тюменскую область, 30,5 км он преодолел за 36:48:198. Москвич Владислав Куликов занял второе место — 37:12.137, новоиспеченный победитель молодежной «Джиро» Александр Власов (Ленинградская область) третье — 37:39.245.