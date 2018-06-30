Артём Овечкин и Ольга Забелинская выиграли гонки с раздельным стартом на ЧР по велоспорту 

29 июня в Курске начался чемпионат России по велосипедному спорту на шоссе. Спортсмены определили победителей в индивидуальной гонке на время.
Первыми на старт «разделки» вышли юниорки. 18,5 километров равнинной дистанции быстрее всех проехала Айгуль Гареева (Республика Башкортостан) — 25:45.305. Представительница Санкт-Петербурга Дарья Малькова стала второй — 26:03.777, Алена Рыцева из Башкортостана заняла 3-е место — 27:04.853.
Женскую индивидуальную гонку на время уверенно выиграла призёрка Олимпийских игр Ольга Забелинская (Санкт-Петербург) — 32:18.249. Спортсменок, занявших второе и третье место, разделили доли секунды. Прошлогодняя победительница национального чемпионата в этой дисциплине Ксения Цымбалюк (Удмуртская Республика) выиграла серебряную медаль — 33:35.986, Мария Новолодская, представляющая Санкт-Петербург, бронзовую — 33:36.043.
Победителем первенства России среди андеров стал Пётр Рикунов, выступающий за Тюменскую область, 30,5 км он преодолел за 36:48:198. Москвич Владислав Куликов занял второе место — 37:12.137, новоиспеченный победитель молодежной «Джиро» Александр Власов (Ленинградская область) третье — 37:39.245.
Завершала первый соревновательный день чемпионата России в Курске мужская «разделка», которая получилась наиболее захватывающей. Победитель ЧР в индивидуальной гонке на время 2015 года Артем Овечкин (Московская область) вернул себе майку чемпиона страны — 35:58.309. Павел Сиваков (Тюменская область) стал серебряным призером гонки — 36:11.056, победитель первенства мира Антон Воробьев (Московская область) выиграл бронзу — 36:28.138.