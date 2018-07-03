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Домрачева предрекла спад в белорусском биатлоне
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Домрачева: конечно, какой-то спад в белорусском биатлоне обозначится 

Чемпионат.com 3 июля 2018
Фото: ТАСС
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, 25 июня объявившая о завершении карьеры, предположила, что женский биатлон в Беларуси ждёт спад.
«Все в жизни развивается волнообразно, всегда бывают спады и подъёмы. Конечно, какой-то спад в белорусском биатлоне обозначится. Важно, чтобы он послужил новому прыжку наверх», — сказала Домрачева в эфире телеканала «Беларусь 5».
31-летняя уроженка Минска является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира—2014/15 и пяти «Малых хрустальных глобусов». За свою карьеру она одержала 34 победы на этапах Кубка мира.
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