Домрачева и Бьорндален решили путешествовать по Беларуси и Норвегии

Завершившие спортивную карьеру четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и её супруг, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален , решили совершить путешествие по Беларуси и Норвегии.

«Этими кадрами начинаем серию фотографий под хештегом #НорвежецПоБеларуси. Собираемся проехать по прекрасным и интересным местам синеокой. Наконец появилась такая возможность! Есть идеи? Советуйте!

Ну а затем рванем по норвежским просторам — #БелорусочкавНорвегии — очень интересно.

Баня — знакомый и любимый всеми ритуал, парная, березовые веники, медовый массаж, квас, теплый чай и приятные беседы — не это ли лучшее восстановление?» — написала Домрачева на своей странице в сети «Инстаграм».

Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Домрачевой.