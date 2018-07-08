Домрачева и Бьорндален решили путешествовать по Беларуси и Норвегии 

Завершившие спортивную карьеру четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и её супруг, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, решили совершить путешествие по Беларуси и Норвегии.
«Этими кадрами начинаем серию фотографий под хештегом #НорвежецПоБеларуси. Собираемся проехать по прекрасным и интересным местам синеокой. Наконец появилась такая возможность! Есть идеи? Советуйте!
Ну а затем рванем по норвежским просторам — #БелорусочкавНорвегии — очень интересно.
Баня — знакомый и любимый всеми ритуал, парная, березовые веники, медовый массаж, квас, теплый чай и приятные беседы — не это ли лучшее восстановление?» — написала Домрачева на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Домрачевой.