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Домрачева и Бьорндален решили путешествовать по Беларуси и Норвегии
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Домрачева и Бьорндален решили путешествовать по Беларуси и Норвегии 

Чемпионат.com 8 июля 2018
Завершившие спортивную карьеру четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и её супруг, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, решили совершить путешествие по Беларуси и Норвегии.
«Этими кадрами начинаем серию фотографий под хештегом #НорвежецПоБеларуси. Собираемся проехать по прекрасным и интересным местам синеокой. Наконец появилась такая возможность! Есть идеи? Советуйте!
Ну а затем рванем по норвежским просторам — #БелорусочкавНорвегии — очень интересно.
Баня — знакомый и любимый всеми ритуал, парная, березовые веники, медовый массаж, квас, теплый чай и приятные беседы — не это ли лучшее восстановление?» — написала Домрачева на своей странице в сети «Инстаграм».
Фото доступно в «инстаграме» Дарьи Домрачевой.
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