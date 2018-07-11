М. Фуркад, Й. Бё, Мякяряйнен примут участие в шоу-гонке в Германии 

Стал известен предварительный состав участников биатлонной шоу-гонки City-Biathlon, которая состоится 1 сентября в Висбадене (Германия), сообщает страница Biathlon.com.ua в «Фейсбуке».
City-Biathlon. Предварительные составы
Женщины
Элиза Гаспарин (Швейцария), Дениз Херманн (Германия), Ванесса Хинц (Германия), Юлия Джима (Украина), Ханна Эберг (Швеция), Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Марта Олсбу (Норвегия), Фуюки Татидзаки (Япония).
Мужчины
Йоханнес Бё (Норвегия), Беньямин Вегер (Швейцария), Доминик Ландертингер (Австрия), Эрик Лессер (Германия), Фредрик Линдстрём (Швеция), Арнд Пайффер (Германия), Мартен Фуркад (Франция), Лукас Хофер (Италия).