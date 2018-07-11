Бабиков: не прячьтесь под зонтами, топайте по лужам и верьте, что небо не врёт

Российский биатлонист Антон Бабиков признался, что очень любит дождь и раскаты грома. Он является чемпионом мира 2017 года в эстафете, трёхкратным чемпионом Европы, победителем одного этапа Кубка мира

«Я обожаю грозу и раскаты грома, свет зарниц и проливной дождь, вспахивающий всё вокруг. Невозможно сравнить такую погоду с предшествующим безэмоциональным, пустым небом. Да и какой дурак возьмётся сравнивать, нужно только увидеть красоту и силу непогоды, и всё становится понятно. Не прячьтесь под зонтами, топайте ножкой по лужам и верьте, что небо не врёт», — написал Бабиков в своём «инстаграме».