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Бабиков: не прячьтесь под зонтами, топайте по лужам и верьте, что небо не врёт
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Бабиков: не прячьтесь под зонтами, топайте по лужам и верьте, что небо не врёт 

Чемпионат.com 11 июля 2018
Российский биатлонист Антон Бабиков признался, что очень любит дождь и раскаты грома. Он является чемпионом мира 2017 года в эстафете, трёхкратным чемпионом Европы, победителем одного этапа Кубка мира
«Я обожаю грозу и раскаты грома, свет зарниц и проливной дождь, вспахивающий всё вокруг. Невозможно сравнить такую погоду с предшествующим безэмоциональным, пустым небом. Да и какой дурак возьмётся сравнивать, нужно только увидеть красоту и силу непогоды, и всё становится понятно. Не прячьтесь под зонтами, топайте ножкой по лужам и верьте, что небо не врёт», — написал Бабиков в своём «инстаграме».
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