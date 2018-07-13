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Бабиков: Пащенко, не серчай, я всё равно не убегу, если с камнем погонишься
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Бабиков: Пащенко, не серчай, я всё равно не убегу, если с камнем погонишься 

Чемпионат.com 7 часов назад
Российский биатлонист Антон Бабиков извинился перед Петром Пащенко за то, что опубликовал в своём «инстаграме» его фото. «Пётр, не серчай, от тебя я всё равно не убегу, если ты погонишься за мной на второй тренировке с камнем в руке. Просто кадр красивый, у меня и другие ребята из команды есть, но от всех вас мне точно не убежать потом, а ты добрый, ты простишь», — написал Бабиков.
Бабиков является чемпионом мира 2017 года в эстафете, трёхкратным чемпионом Европы, победителем одного этапа Кубка мира. Пащенко занял третье место в общем зачёте Кубка IBU-2015/16.
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