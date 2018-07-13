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В Москве состоялась встреча руководителей Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона
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В Москве состоялась встреча руководителей Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона 

Российский стадион 3 часа назад
Фото: Российский стадион
СБР представляли президент Владимир Драчев и первый вице-президент Алексей Нуждов, БФБ — глава федерации Андриан Цибульский и заместитель главы Игорь Кузнецов. Об этом сообщила пресс-служба СБР.
В ходе встречи затрагивались актуальные вопросы, связанные с переходом спортсменов из одной страны в другую. Была признана важность выработки взаимоприемлемых правил таких переходов в рамках регламента Международного союза биатлонистов (IBU).
Была достигнута договоренность в принципиальных вопросах сотрудничества на международной арене. Также рассматривались возможности совместного использования спортивных объектов и центров подготовки обеих стран при подготовке к международным соревнованиям, особенно в свете предстоящего в 2019 году в Раубичах чемпионата Европы.
Обсуждалась перспектива и форматы проведения на территориях обеих стран
"Гонки чемпионов" и  "Гонки легенд", а также сотрудничество в детском спорте
(совместные соревнования в рамках календаря по пневматическому биатлону).
Была признана важность более тесного сотрудничества и взаимопомощи двух соседних стран в области биатлона.
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