В Москве состоялась встреча руководителей Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона

СБР представляли президент Владимир Драчев и первый вице-президент Алексей Нуждов, БФБ — глава федерации Андриан Цибульский и заместитель главы Игорь Кузнецов . Об этом сообщила пресс-служба СБР.

В ходе встречи затрагивались актуальные вопросы, связанные с переходом спортсменов из одной страны в другую. Была признана важность выработки взаимоприемлемых правил таких переходов в рамках регламента Международного союза биатлонистов (IBU).

Была достигнута договоренность в принципиальных вопросах сотрудничества на международной арене. Также рассматривались возможности совместного использования спортивных объектов и центров подготовки обеих стран при подготовке к международным соревнованиям, особенно в свете предстоящего в 2019 году в Раубичах чемпионата Европы.

Обсуждалась перспектива и форматы проведения на территориях обеих стран

"Гонки чемпионов" и "Гонки легенд", а также сотрудничество в детском спорте

(совместные соревнования в рамках календаря по пневматическому биатлону).

Была признана важность более тесного сотрудничества и взаимопомощи двух соседних стран в области биатлона.