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СМИ: Омске перекроют Черлакский тракт и участок трассы М51
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СМИ: Омске перекроют Черлакский тракт и участок трассы М51 

АиФ-Омск 44 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
В связи с проведением в Омске Армейских международных игр и военного конкурса «Рембат» на время будет перекрыто движение транспорта от трассы М51 до объездной дороги по Черлакскому тракту.
Как сообщают корреспонденты портала «СуперОмск», со ссылкой на свои источники, дорога будет перекрыта с 7 до 18 часов 29 июля, а также с 7 до 16 часов 3 и 4 августа.
Также на указанном участке дороги на несколько дней ранее будет запрещена парковка автотранспорта — с 20 часов 28 июля до 18 часов 29 июля, а затем с 20 часов 2 августа до 16 часов 4 августа.
До места проведения военных игр омичи и гости города смогут добираться на автобусе № 117Н «Улица Лобкова — поселок Новая Станица». Пассажирский транспорт будет снабжён табличной «Рембат».
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