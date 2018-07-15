Жан-Эрик Вернь: Трудно подобрать слова, чтобы выразить эмоции 

«Это невероятно, мне трудно подобрать слова, чтобы выразить эмоции. Совершенно безумная гонка, я стартовал последним, а финишировал пятым, причем со второй моей машиной, на которой я ехал после пит-стопа, были проблемы, тормоза на ней работали не лучшим образом.
В общем, гонка превратилась в сплошной стресс, и когда я пересекал линию финиша, то еще не знал, выиграл я чемпионат или нет. Но все-таки мне это удалось, хотя потребуется какое-то время, чтобы все осознать», — приводит слова Верня F1News.Ru.
Напомним, в первой гонке заключительного этапа в Нью-Йорке 28-летний пилот команды Techeetah занял пятое место и со 173 очками в личном зачете стал недосягаем для идущего в таблице вторым Сэма Берда (142 очка).