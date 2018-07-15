Россияне стали 14-ми в смешанной эстафете на командном ЧМ по триатлону 

Сборная Франции победила в смешанной эстафете на командном чемпионате мира по триатлону в Гамбурге. Второе место заняли спортсмены из Австралии, а замкнули тройку призёров американцы. Сборная России в составе Александры Разарёновой, Дениса Васильева, Елены Даниловой и Александра Брюханкова показала 14-й результат, проиграв победителям 3 минуты 30 секунд.
Триатлон. Командный чемпионат мира. Гамбург, Германия Смешанная эстафета 1. Франция — 1:20.06. 2. Австралия — 1:20.49. 3. США — 1:20.51… 14. Россия — 1:23.36.