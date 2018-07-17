Новый скандал в биатлоне: «Это как ФСБ, только в спорте»

«Это как ФСБ, только в спорте». Новый скандал в русском биатлоне

Тренер сборной России очень хочет получить «ксиву», чтобы «унижать», «властвовать» и «уходить в закат». Такого в биатлоне ещё не было.

Российский биатлон уже не катится в ад. Он уже давно наматывает там круг за кругом.

Только за последние три месяца свет увидели истории с детским допингом и приставанием к несовершеннолетней спортсменке. Казалось, что хуже уже быть не может. Но российский биатлон, давно добравшись до дна, продолжает копать с завидным упорством.

В новый сезон сборную России поведут новые тренеры — список специалистов, работающих с лучшими спортсменами страны, обновился практически полностью. В начале июня СБР, в частности, объявил, что резервную мужскую команду будут готовить Сергей Белозёров и Владислав Тулаев. Последний был ничем не примечателен до сегодняшнего дня. Серьёзных тренерских достижений не имел, выдающихся спортсменов не воспитал. Одна только строчка в профайле на официальном сайте СБР — «тренер резервной мужской сборной».

Хотя зачем достижения и спортсмены, когда в жизни другие приоритеты?

Тренер Тулаев привёл на своей странице в «Инстаграме» (на данный момент уже удалённой) трансляцию беседы со своим приятелем по имени Сергей, в ходе которой откровенно рассказал о своём отношении к работе, мечтах и желаниях.

Далее — цитаты из трансляции, не требующие комментариев.

25-летний тренер по биатлону: получу удостоверение — буду властвовать

«На самом деле, Серёг, я очень устал. Ты бы видел, сколько вчера го*нища я перелопатил. Все результаты посчитал, потом переписал всё на листок. С листка всё опять в Excel — по каждому спортсмену эту стрельбу долбаную: сколько выстрелов сделано, сколько промахов, всякие развёртки. И то под конец уже болт забил, вчерашний день не стал писать.

Драчёв сказал, что мои документы уже в ЦСП и IBU есть. Поэтому я трудоустроен, и в 20-х числах, после того как я возвращаюсь из Ульяновска, уже по ходу и зэпэха будет, все дела.

Мне самое главное — удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на чёрном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат.

Ну сколько сказали… Серёг, я не знаю, дай бог, полтос. Ты пойми, это уже второй момент. Мне самое главное — удостоверение получить, мы с тобой будем парковаться на чёрном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. Не возле, а прямо на территории Олимпийского комитета Российской Федерации, понял? И уходить в закат.

Что это мне даст? Как что даст? Ты что? Сила, мужик! Безграничные возможности на дорогах Российской Федерации, уничтожать и властвовать. Человек государственный, что, забыл? Это как ФСБ , только в спорте. Какой-то полковник там или ещё что-то.

Я договаривался: от 150 я начинаю только пальчиками шевелить. Но смотри, сейчас будет летний чемпионат мира, я надеюсь, что кто-нибудь из ребяток там моих стрельнёт хорошо. И от этого будет зависеть моя дальнейшая жизнь.

А так, сейчас я получаю эту ксиву свою, пишу письмо на имя главного тренера сборной России Хованцева по поводу того, что… Посещение занятий, повышение мастерства, на это требуются патроны, неявка карается расстрелом. И всё, каждого обяжу ходить. Четыре человека в день, прямо туда, в самое пекло, в преисподнюю ко мне. А то они там говорят: «Владос, что-то результата нет. Что-то мы как-то это…»

Я договаривался: от 150 я начинаю только пальчиками шевелить. Но смотри, сейчас будет летний чемпионат мира, я надеюсь, что кто-нибудь из ребяток там моих стрельнёт хорошо. И от этого будет зависеть моя дальнейшая жизнь.

Я говорю: «Слышишь, сколько занятий отзанимались?» Ну, всего три занятия, некоторые два. Я говорю: «Какие могут быть вопросы, мне даже бабла не платят за вас». Ясен хрен, я тут буду прогуливать, мне неинтересно. То у них патронов нет. Прикинь, у сборной страны патронов нет».

транно, что человек, который мечтает с шиком ездить на чёрном «мерине», иметь «ксиву», а также унижать и властвовать, вообще пошёл в спорт. В России и другие пути для этого есть.

А что касается дальнейшей судьбы тренера Тулаева, СБР и ЦСП необходимо немедленно провести служебное расследование. Действительно ли человек на видео — тренер сборной России. Если так, то ему нечего делать в спорте на таком уровне. Наказание должно быть весьма серьёзным — вплоть до пожизненного отстранения от работы с национальными командами.

А ещё — интересно получить ответ на вопрос: как Тулаев вообще попал в сборную? Кто внёс его в списки на утверждение? Кто проверял эти списки и в итоге ставил подписи?

Или всем уже просто плевать на биатлон? Хотя надо же хоть кому-то здесь работать, когда тренеры с опытом и умениями стремительно разъезжаются по Кореям и Канадам.