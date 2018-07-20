Биатлонист Антон Шипулин возглавит Общественную палату 

Слухачи давно шепчутся о том, что Антон Шипулин активно займется политической карьерой. Сначала говорили о том, что спортсмен будет баллотироваться в депутаты гордумы. Выдвижение кандидатов завершилось, документы на участие в выборах Шипулин так и не подал. Но на этой неделе глава региона Евгений Куйвашев назначил четырнадцать членов нового состава региональной общественной палаты. Среди них вновь по квоте губернатора прошел Антон Шипулин. Тут же начали судачить о том, что в этот раз Шипулин возглавит Общественную палату. Злые языки говорят, что нынешний председатель ОП Станислав Набойченко в палату и вовсе не попадет, а благополучно выйдет на пенсию.
Комментарий: нет Корреспондент «ФедералПресс» попытался связаться с Антоном Шипулиным, но на телефонный звонок он не ответил.
Фото: ФедералПресс/Александр Калинин