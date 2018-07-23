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Тренер: Кузнецов может рассчитывать на медаль чемпионата Европы по велоспорту на шоссе
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Тренер: Кузнецов может рассчитывать на медаль чемпионата Европы по велоспорту на шоссе 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по велоспорту на шоссе рассчитывает, что на чемпионате Европы в Глазго Вячеслав Кузнецов сможет побороться за медаль. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.
Чемпионат Европы пройдет с 5 по 12 августа. В индивидуальной гонке выступят Артем Овечкин и Александр Евтушенко, в групповой гонке к ним добавятся Кузнецов, Александр Порсев, Дмитрий Страхов и Игорь Фролов.
"В групповой гонке основные надежды возлагаются на Кузнецова. Сейчас он проходит подготовку в среднегорье, после чего у него запланированы международные старты, в том числе и чемпионат Европы", — сказал Абрамян.
"Если говорить об индивидуальной гонке, то попадание в десятку будет хорошим результатом. Это будет хорошим заделом перед чемпионатом мира и работа на будущее, с прицелом на Олимпиаду", — добавил он.
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