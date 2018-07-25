В Уфе Антон Бабиков бесплатно расскажет о беге 

Чемпион мира в эстафете 2017 поделится секретами тренировок. В Уфе можно будет пообщаться с российским биатлонистом Антоном Бабиковым, задать ему вопросы о беге и подготовке к крупным соревнованиям. В мае Антон принимал участие в двух крупных соревнованиях. Он пробежал 60 километров благотворительного марафона Wings for life в Австрии, а также участвовал в гонке Red Bull 400 — забеге на трамплин с уклоном в 35 градусов. Встреча пройдет в конференц-зале отеля Hilton Garden Inn Ufa Riverside, начнется в 19:30. Нужно предварительно зарегистрироваться на сайте ufa.ilovesupersport.com.