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Пять медалей чемпионата России по легкой атлетике привезли вологодские спортсменки
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Пять медалей чемпионата России по легкой атлетике привезли вологодские спортсменки 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Две победные и три бронзовые медали завоевали вологодские легкоатлеты в Казани. В Татарстане прошел чемпионат мира.
За победу сражались больше 800 спортсменов из 64 регионов России. Честь Вологодчины защищали воспитанники череповецких тренеров. Елена Черняева выиграла эстафету 4*100, а также заняла два третьих места в дистанциях на 100 и 200 метров.
Еще одно золото на счету Максима Рафиловича. Отличный результат он показал в эстафете 4*400. Дистанцию спортсмен преодолел за 3 минуты 4.90 сек. Достойно показал себя и Дмитрий Шкуропатов. В эстафете 4*100 он пришел к финишу третьим.
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