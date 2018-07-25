Пять медалей чемпионата России по легкой атлетике привезли вологодские спортсменки

Две победные и три бронзовые медали завоевали вологодские легкоатлеты в Казани. В Татарстане прошел чемпионат мира.

За победу сражались больше 800 спортсменов из 64 регионов России. Честь Вологодчины защищали воспитанники череповецких тренеров. Елена Черняева выиграла эстафету 4*100, а также заняла два третьих места в дистанциях на 100 и 200 метров.

Еще одно золото на счету Максима Рафиловича. Отличный результат он показал в эстафете 4*400. Дистанцию спортсмен преодолел за 3 минуты 4.90 сек. Достойно показал себя и Дмитрий Шкуропатов. В эстафете 4*100 он пришел к финишу третьим.