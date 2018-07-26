Бьорндален: первый полёт на вертолёте для моего племянника и брата в Минске

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален , завершивший карьеру в апреле 2018 года, полетал на вертолёте вместе с братом и племянником. Об этом титулованный спортсмен сообщил на своей странице в «Фейсбуке». «Первый полёт на вертолёте для моего племянника Арна и брата Ханса Антона в Минске», — написал Бьорндален. Ранее Бьорндален и его супруга, четырёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева , посетили чемпионат мира по вертолётному спорту в Минске (Беларусь).