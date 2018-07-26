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Бьорндален: первый полёт на вертолёте для моего племянника и брата в Минске
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Бьорндален: первый полёт на вертолёте для моего племянника и брата в Минске 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, завершивший карьеру в апреле 2018 года, полетал на вертолёте вместе с братом и племянником. Об этом титулованный спортсмен сообщил на своей странице в «Фейсбуке».
«Первый полёт на вертолёте для моего племянника Арна и брата Ханса Антона в Минске», — написал Бьорндален.
Ранее Бьорндален и его супруга, четырёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева, посетили чемпионат мира по вертолётному спорту в Минске (Беларусь).
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