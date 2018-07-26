Домрачева: у меня нет чувства нереализованности

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о самых запоминающихся моментах в своей карьере. 31-летняя уроженка Минска является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013), обладательницей Кубка мира—2014/15 и пяти «Малых хрустальных глобусов». За свою карьеру она одержала 34 победы на этапах Кубка мира.

«Если мысленно пройтись по всей моей карьере, я наверняка смогу вспомнить что-то особенное о каждой из гонок, то, что у меня ассоциируется именно с этим днём и с этим соревнованием. Но если уж выделять что-то наиболее запоминающееся, то это юниорский чемпионат мира, где мне удалось выиграть две золотые медали. Именно те старты дали мне понять, что я действительно на верном пути и не зря столько времени посвящаю этому спорту. Тогда мне было 18, этот чемпионат стал одним из первых крупных соревнований, где мне важно было показать результат, мотивирующий на продолжение.

Хорошо запомнились гонки, где стреляла из положения стоя вместо лёжа… Конечно же, победные гонки Сочи, особенно масс-старт, который проходил на невероятном напряжении предыдущих стартов. Гонки Кореи, опять же, масс-старт, ставший переломным. Приятно осознавать, что после череды неудач выстояла, не сломалась, подтвердила свой бойцовский характер и вырвала ту важную медаль, а затем уже все вместе закрепили результат эстафетным золотом.

Говоря о биатлонном мире и глядя на большие списки возможных биатлонных регалий, я могу напротив каждого пункта поставить галочку. Все награды, которые можно завоевать, есть в моей копилке, некоторые — в нескольких экземплярах. У меня нет чувства нереализованности. Конечно, если ставить перед собой сверхмаксимальные цели, можно сказать: да, хотелось бы выигрывать каждую гонку. Но вы же понимаете, этим и привлекателен биатлон: в нём всегда есть доля непредсказуемости. Существуют взлёты и падения, именно они добавляют зрелищности и адреналина, в биатлоне результат спрогнозировать сложно, отличная форма не всегда может гарантировать высшую строчку пьедестала. По большому счёту я благодарна всему, что со мной происходило на протяжении спортивной карьеры. Очень ценю те победы, которых удалось достичь, и даже рада всем сложностям, встречавшимся на пути: они закалили характер, позволили стать ещё сильнее, научили не бояться препятствий, и, в конце концов, именно в таких сложных ситуациях открываются настоящие лица людей, находящихся рядом: ты сразу понимаешь, с кем готова идти дальше, а с кем — абсолютно точно нет. У меня нет никаких сожалений, и я безумно благодарна времени, которое находилась в спорте. Я пока не осознала целиком, что этот путь для меня пройден. Может, скоро меня накроет волна грусти, но я смотрю в будущее с оптимизмом и считаю, что принятое решение верно", — цитирует Домрачеву Fashion Collection.