Дмитриев и Войнова — чемпионы России в индивидуальном спринте

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Домрачева: у меня нет чувства нереализованности

Бьорндален: первый полёт на вертолёте для моего племянника и брата в Минске

Слепцова: когда поняла, что надо говорить об уходе, стало грустно по-настоящему