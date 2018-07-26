Бронзовый призёр Олимпийских игр—2016, чемпион мира Денис Дмитриев победил в индивидуальном спринте на чемпионате России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала вице-чемпионка Игр-2016, четырёхкратная победительница чемпионатов мира Анастасия Войнова.
Велоспорт на треке. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Мужчины. Индивидуальный спринт
1. Денис Дмитирев (Москва).
2. Павел Якушевский (Санкт-Петербург).
3. Алексей Семеха (Тульская область).
Женщины. Индивидуальный спринт
1. Анастасия Войнова (Москва).
2. Дарья Шмелёва (Москва).
3. Екатерина Гниденко (Тульская область).