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Дмитриев и Войнова — чемпионы России в индивидуальном спринте
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Дмитриев и Войнова — чемпионы России в индивидуальном спринте 

Чемпионат.com 6 часов назад
Бронзовый призёр Олимпийских игр—2016, чемпион мира Денис Дмитриев победил в индивидуальном спринте на чемпионате России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала вице-чемпионка Игр-2016, четырёхкратная победительница чемпионатов мира Анастасия Войнова.
Велоспорт на треке. Чемпионат России. Санкт-Петербург
Мужчины. Индивидуальный спринт
1. Денис Дмитирев (Москва).
2. Павел Якушевский (Санкт-Петербург).
3. Алексей Семеха (Тульская область).
Женщины. Индивидуальный спринт
1. Анастасия Войнова (Москва).
2. Дарья Шмелёва (Москва).
3. Екатерина Гниденко (Тульская область).
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