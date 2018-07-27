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Выступление российских фехтовальщиков на чемпионате мира признали неудачным
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Выступление российских фехтовальщиков на чемпионате мира признали неудачным 

SPORT24.ru 6 часов назад
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов подвел итоги выступления россиян на чемпионате мира в китайском Уси, назвав его неудачным.
Сборная России завоевала 1 золотую, 2 серебряные, 4 бронзовых медали и заняла 5-е место в общем зачете первенства мира.
«Выступление неудачное. Понятно, что три медали в индивидуальных соревнованиях у саблисток — это успех, но если вы смотрели их командные выступления, то видели: сборную на своем опыте тащила Софья Великая. К финалу накопилась усталость и ей уже было тяжело.
О том, почему мы не смогли повторить результат чемпионата Европы (тогда было завоевано 6 золотых медалей. — Прим. Sport24.ru.), лучше спросить у специалиста — главного тренера сборной. Субъективных и объективных причин было много. Очевидно, что пик формы был достигнут в июне», — приводит слова Михайлова Р-Спорт.
Напомним, единственную золотую медаль России принесла саблистка София Позднякова.
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