Выступление российских фехтовальщиков на чемпионате мира признали неудачным

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов подвел итоги выступления россиян на чемпионате мира в китайском Уси, назвав его неудачным.

Сборная России завоевала 1 золотую, 2 серебряные, 4 бронзовых медали и заняла 5-е место в общем зачете первенства мира.

«Выступление неудачное. Понятно, что три медали в индивидуальных соревнованиях у саблисток — это успех, но если вы смотрели их командные выступления, то видели: сборную на своем опыте тащила Софья Великая . К финалу накопилась усталость и ей уже было тяжело.

О том, почему мы не смогли повторить результат чемпионата Европы (тогда было завоевано 6 золотых медалей. — Прим. Sport24.ru.), лучше спросить у специалиста — главного тренера сборной. Субъективных и объективных причин было много. Очевидно, что пик формы был достигнут в июне», — приводит слова Михайлова Р-Спорт.