Тихонов будет представлять на конгрессе IBU Грузию 

По информации «Чемпионата», четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), где решаться вопрос восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в международной организации, будет представлять Грузию.
О своей поездке на конгресс от другой страны Тихонов написал недавно в своём блоге, раскритиковав подготовку СБР и лично главы российской федерации Владимира Драчёва к столь важному событию.
«В подготовке к конгрессу IBU видна полная безграмотность. Там будет решаться вопрос восстановления СБР в IBU. Туда делегируют Серёжу Чепикова, который сказал, что сам выступать там не будет. У нас получится глухонемая делегация. Драчёв не в состоянии подготовить доклад и грамотно выступить в защиту российского биатлона и добиться восстановления в правах. Сказал, что поеду на конгресс в качестве делегата от другой страны», — написал Тихонов.
Конгресс IBU пройдёт с 5 по 9 сентября в Порече (Хорватия).