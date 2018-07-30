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Тихонов будет представлять на конгрессе IBU Грузию
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Тихонов будет представлять на конгрессе IBU Грузию 

Чемпионат.com 6 часов назад
По информации «Чемпионата», четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), где решаться вопрос восстановления полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в международной организации, будет представлять Грузию.
О своей поездке на конгресс от другой страны Тихонов написал недавно в своём блоге, раскритиковав подготовку СБР и лично главы российской федерации Владимира Драчёва к столь важному событию.
«В подготовке к конгрессу IBU видна полная безграмотность. Там будет решаться вопрос восстановления СБР в IBU. Туда делегируют Серёжу Чепикова, который сказал, что сам выступать там не будет. У нас получится глухонемая делегация. Драчёв не в состоянии подготовить доклад и грамотно выступить в защиту российского биатлона и добиться восстановления в правах. Сказал, что поеду на конгресс в качестве делегата от другой страны», — написал Тихонов.
Конгресс IBU пройдёт с 5 по 9 сентября в Порече (Хорватия).
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