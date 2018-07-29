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Юрлова и Васильева выступят на чемпионате мира по летнему биатлону
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Юрлова и Васильева выступят на чемпионате мира по летнему биатлону 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В конце августа в чешском местечке Нове-Место пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. Сборная России пока не определилась с полным составом, однако накануне стало известно, что в женской команде места для себя забронировали Екатерина Юрлова и Маргарита Васильева.
Кроме этого, Валерия Васнецова выступит на мировом первенстве в Чехии в составе юниорской команды, сообщил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын. Остальные кандидатуры определятся на отборочных стартах, которые пройдут в Чайковском со 2 по 5 августа.
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