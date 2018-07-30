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Дмитрий Губерниев: «Заявление Тихонова о Драчеве? Слышал, но о биатлоне буду думать с ноября»
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Дмитрий Губерниев: «Заявление Тихонова о Драчеве? Слышал, но о биатлоне буду думать с ноября» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев — о высказывании четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о президенте СБР Владимире Драчеве. Тихонов подверг деятельность Драчева резкой критике, заявив, «его для меня больше не существует».
— Как вы относитесь к этой ситуации?
— Про слова Тихонова слышал, но сейчас готовлюсь к чемпионату Европы по водным видам спорта: завтра вылетаю в Глазго комментировать плавание и синхронное плавание. А о биатлоне подумаю где-то начиная с ноября. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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