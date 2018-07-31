Ветераны-борцы Дагестана завоевали медали чемпионата России

Ветераны-борцы Дагестана завоевали медали чемпионата РоссииВетераны вольной борьбы Дагестана завоевали 10 медалей на своем чемпионате России, который проходил в Смоленске.

Всероссийские соревнования являлись отборочными на чемпионат мира, который состоится в Македонии.

Из 10 завоеванных дагестанскими вольниками медалей, 6 — высшей пробы. Их обладателями стали Магомед Бадрудинов (88 кг, 66-70 лет), Кариб Ашуралиев (70 кг, 66-70 лет), Курбан Курбанов (100 кг, 56-60 лет), Алисултан Качалаев (88 кг, 46-50 лет), Эрелар Фейзуллаев (88 кг, 51-55 лет), Хаджимурад Таймазов (100 кг). Еще трое спортсменов Дагестана: Азим Ахмедов (78 кг, 35-40 лет), Мухмудапанди Гамзатов (100 кг, 35-40 лет), Рауп Амиралиев (62 кг, 46-50 лет) стали серебряными призерами.

Бронзовая медаль в активе Наримана Сулейманова (62 кг, 51-55 лет).