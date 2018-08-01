Ещё
Легенда российского биатлона ответил на обвинения в попытке подкупа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легенда российского биатлона ответил на обвинения в попытке подкупа 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов ответил на обвинения экс-президента Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгарда в попытке дачи взятки.
"Я ему еще бутылку водки подарил. Ее он оставил, а €500 мне вернул. Я ему все объяснил, и он все правильно понял. Но норвежцы — отдельная нация. Я ему показываю, что снял деньги в банке и что у русских есть такая традиция — нельзя дарить кошелек пустым. А у него как раз день рождения было.
У нас в России это не почитается, поэтому я и положил €500. Русские дарят кошелек и кладут туда какую-то денежку. У меня была пачка приличная — €4 тыс., если не больше. И все купюрами по €500, других у меня не было", — цитирует Тихонова «Спорт-экспресс».
Легенда российского биатлона отметил, что в итоге он забрал деньги.
"Вот на этом мы и разошлись. А теперь я не могу назвать его иначе, кроме как больным человеком. Они эту тему поднимали десять раз", — добавил Тихонов.
Ранее Бейгард заявил, что не только он в тот день получил деньги от Тихонова.
Газета.Ru: последние новости
Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины В Норвегии обвинили в коррупции легенду российского биатлона Биатлонист Шипулин: я не знаю, буду ли продолжать карьеру
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три биатлонистки из РФ решили выступать за Украину358
Усик объяснил отказ выкрикивать «Слава Украине»45
Поражение России от Хорватии закончилось пытками15
Таран ограждения Смоловым попал на видео21
Уткин сделал скандальное заявление о футболе17
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение