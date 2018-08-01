Легенда российского биатлона ответил на обвинения в попытке подкупа

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов ответил на обвинения экс-президента Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгарда в попытке дачи взятки.

"Я ему еще бутылку водки подарил. Ее он оставил, а €500 мне вернул. Я ему все объяснил, и он все правильно понял. Но норвежцы — отдельная нация. Я ему показываю, что снял деньги в банке и что у русских есть такая традиция — нельзя дарить кошелек пустым. А у него как раз день рождения было.

У нас в России это не почитается, поэтому я и положил €500. Русские дарят кошелек и кладут туда какую-то денежку. У меня была пачка приличная — €4 тыс., если не больше. И все купюрами по €500, других у меня не было", — цитирует Тихонова «Спорт-экспресс».

Легенда российского биатлона отметил, что в итоге он забрал деньги.

"Вот на этом мы и разошлись. А теперь я не могу назвать его иначе, кроме как больным человеком. Они эту тему поднимали десять раз", — добавил Тихонов.

Ранее Бейгард заявил, что не только он в тот день получил деньги от Тихонова.