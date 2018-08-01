Россиянки стали пятыми в эстафете на юниорском ЧМ по современному пятиборью 

В Кладно (Чехия) стартовал юниорский чемпионат мира по современному пятиборью. В эстафете среди юниорок победу одержала сборная Гватемалы. Вторыми стали китаянки, третьими — итальянки. Россиянки Мария Хамппу и Аделина Ибатуллина продемонстрировали пятый результат. Соврменное пятиборье. Юниорский чемпионат мира. Кладно, Чехия Юниорки. Эстафета 1. Гватемала — 1391. 2. Китай — 1386. 3. Италия — 1369… 5. Россия (Мария Хамппу, Аделина Ибатуллина) — 1342.
Ранее в Москве прошёл чемпионат России по современному пятиборью. Золото выиграли Ульяна Баташова, Александр Лесун, а также мужская и женская сборные Москвы.