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Россиянки стали пятыми в эстафете на юниорском ЧМ по современному пятиборью
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Россиянки стали пятыми в эстафете на юниорском ЧМ по современному пятиборью 

Чемпионат.com 3 часа назад
В Кладно (Чехия) стартовал юниорский чемпионат мира по современному пятиборью. В эстафете среди юниорок победу одержала сборная Гватемалы. Вторыми стали китаянки, третьими — итальянки. Россиянки Мария Хамппу и Аделина Ибатуллина продемонстрировали пятый результат. Соврменное пятиборье. Юниорский чемпионат мира. Кладно, Чехия Юниорки. Эстафета 1. Гватемала — 1391. 2. Китай — 1386. 3. Италия — 1369… 5. Россия (Мария Хамппу, Аделина Ибатуллина) — 1342.
Ранее в Москве прошёл чемпионат России по современному пятиборью. Золото выиграли Ульяна Баташова, Александр Лесун, а также мужская и женская сборные Москвы.
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