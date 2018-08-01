Ещё
Чудов: «Российские биатлонисты на ОИ в Пхенчхане не справились психологически»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чудов: «Российские биатлонисты на ОИ в Пхенчхане не справились психологически» 

SPORT24.ru 50 минут назад
Трехкратный чемпион мира по биатлону и призер Олимпиады-2010 в Ванкувере Максим Чудов в интервью «Реальному времени» поделился мнением о том, почему российские биатлонисты плохо выступили на последних зимних олимпийских играх в Пхенчхане.
«Был огромный прессинг. Мы видели, что поехали те ребята, которые могли бы себя, может, показать. Но при таком дисбалансе в команде и стране, на самом деле, это было сложно. Кто-то справился, кто-то нет. Опять-таки это хороший урок, сильная мотивация для того, чтобы реабилитироваться и в будущем показывать максимальные результаты. Парни просто не справились психологически, и я их в этом плане понимаю. Ругать, обвинять в отсутствии медалей не нужно. Что случилось, то случилось, нужно это отпустить и двигаться вперед. Это мировая проблема, российская проблема. Я думаю, сейчас все наладится, будет взаимопонимание и все придут к общему знаменателю», — рассказал Чудов.
SPORT24.ru: последние новости
Шипулин: «Не знаю, продолжу ли профессиональную карьеру, но в политику не собираюсь» Алябьев: «Пусть Шипулин отдохнет и с рвением и злостью возьмется за дело по-новому» Тихонов: «Бейгард подаренные 500 евро вернул, а кошелек и водку оставил»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таран ограждения Смоловым попал на видео14
Ребенок побил мировой рекорд Фелпса32
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Смолов попал в ДТП50
Уткин сделал скандальное заявление о футболе14
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой
Фигурное катание
04:09
«Сбежала с базы»: почему уходят от Тутберидзе
Фигурное катание
00:42
Ребенок побил мировой рекорд Фелпса
Летние виды спорта
03:09
Легенду российского биатлона обвинили в коррупции
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение