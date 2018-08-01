Чудов: «Российские биатлонисты на ОИ в Пхенчхане не справились психологически»

Трехкратный чемпион мира по биатлону и призер Олимпиады-2010 в Ванкувере Максим Чудов в интервью «Реальному времени» поделился мнением о том, почему российские биатлонисты плохо выступили на последних зимних олимпийских играх в Пхенчхане.

«Был огромный прессинг. Мы видели, что поехали те ребята, которые могли бы себя, может, показать. Но при таком дисбалансе в команде и стране, на самом деле, это было сложно. Кто-то справился, кто-то нет. Опять-таки это хороший урок, сильная мотивация для того, чтобы реабилитироваться и в будущем показывать максимальные результаты. Парни просто не справились психологически, и я их в этом плане понимаю. Ругать, обвинять в отсутствии медалей не нужно. Что случилось, то случилось, нужно это отпустить и двигаться вперед. Это мировая проблема, российская проблема. Я думаю, сейчас все наладится, будет взаимопонимание и все придут к общему знаменателю», — рассказал Чудов.