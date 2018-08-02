Шопин выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону 

Юрий Шопин одержал победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском, который является отборочным к предстоящему чемпионату мира. Второе место занял Александр Бабчин. Третьим стал Александр Жирный. Биатлон. Чемпионат России. Чайковский. Спринт. Мужчины 1. Юрий Шопин (Ульяновская область) — 23.39,8 (2). 2. Александр Бабчин (Республика Башкортостан) — +16,5 (2). 3. Александр Жирный (Республика Башкортостан) — +40,0 (0). 4. Евгений Боярских (ХМАО-Югра) — +44,4 (0). 5. Максим Буртасов (Новосибирская область) — +46,6 (2). 6. Эдуард Мустафин (Республика Башкортостан) — +59,0 (1). 7. Максим Макаров (Удмуртская Республика) — +1.06,5 (1). 8. Иван Галушкин (Ульяновская область) — +1.12,0 (1). 9. Павел Охотников (Республика Мордовия-Чувашская Республика) — +1.12,2 (2). 10. Сергей Неверов (Новосибирская область-Алтайский край) — +1.12,7 (3).
В женском спринте первенствовала Ольга Дмитриева.