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Три биатлонистки из РФ решили выступать за Украину
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Три биатлонистки из РФ решили выступать за Украину 

Рамблер 2 часа назад
Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации на Украине. Они приняли участие в юниором чемпионате Украины по летнему биатлону.
"Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне", — сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины со ссылкой на ее главу Владимира Брынзака.
По его словам, родителями спортсменок являются украинцы, происходит оформление документов. Биатлонистки выступают за Киевскую область.
Рассказова ранее представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU. Также участвовала в чемпионатах мира среди юниоров. У Бех и Москаленко нет опыта участия в международных стартах.
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