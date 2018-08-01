Россияне — 7-е в эстафете на юниорском ЧМ по современному пятиборью в Чехии

Сборная Чехии победила в эстафете среди юниоров на домашнем юниорском чемпионате мира по современному пятиборью в Кладно. Серебряные медали завоевали корейские спортсмены, а замкнули тройку призёров итальянцы. Россияне Павел Бабанин и Иван Тарасов показали седьмой результат.

В плавании россияне финишировали шестыми, в фехтовании выступили неудачно и заняли только 12-е место, из-за чего после двух видов программы оказались девятыми. Показав максимальный результат в верховой езде, Павел и Иван переместились на седьмое место, но улучшить свою позицию в лазер-ране не сумели.

Современное пятиборье. Первенство мира среди юниоров. Кладно, Чехия Юниоры. Эстафета 1. Чехия — 1525. 2. Южная Корея — 1518. 3. Италия — 1510… 7. Россия — 1450.