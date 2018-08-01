Ещё
Россияне — 7-е в эстафете на юниорском ЧМ по современному пятиборью в Чехии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне — 7-е в эстафете на юниорском ЧМ по современному пятиборью в Чехии 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Сборная Чехии победила в эстафете среди юниоров на домашнем юниорском чемпионате мира по современному пятиборью в Кладно. Серебряные медали завоевали корейские спортсмены, а замкнули тройку призёров итальянцы. Россияне Павел Бабанин и Иван Тарасов показали седьмой результат.
В плавании россияне финишировали шестыми, в фехтовании выступили неудачно и заняли только 12-е место, из-за чего после двух видов программы оказались девятыми. Показав максимальный результат в верховой езде, Павел и Иван переместились на седьмое место, но улучшить свою позицию в лазер-ране не сумели.
Современное пятиборье. Первенство мира среди юниоров. Кладно, Чехия Юниоры. Эстафета 1. Чехия — 1525. 2. Южная Корея — 1518. 3. Италия — 1510… 7. Россия — 1450.
Чемпионат.com: последние новости
Шипулин: буду ли я продолжать карьеру? Барабанная дробь… Тихонов будет представлять на конгрессе IBU Грузию Домрачева и Бьорндален побывали на БЕЛАЗе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три биатлонистки из РФ решили выступать за Украину353
Усик объяснил отказ выкрикивать «Слава Украине»39
Поражение России от Хорватии закончилось пытками15
Таран ограждения Смоловым попал на видео21
Уткин сделал скандальное заявление о футболе17
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
00:44
Поражение России от Хорватии закончилось пытками
Футбол
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
00:30
Озвучены последствия ДТП для Смолова
Футбол
00:30
Таран ограждения Смоловым попал на видео
Футбол
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
01:38
Песков не поверил в сборную и потерял много денег
Футбол Прочее
03:21
Скандал из-за Тена: Загитова разозлила фанатов
Фигурное катание Статьи
02:11
Допинг на Украине объяснили близостью России
Легкая атлетика
00:37
Огромное кольцо: тайна личной жизни Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение