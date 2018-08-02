Бывших спортсменов не бывает! Чем живут спортивные звёзды Югры

Югра богата олимпийскими чемпионами и призерами. А кто из них действительно родился в округе и чем они сейчас занимаются — в материале АиФ-Югра

Олимпийских чемпионов и призеров в Югре — почти два десятка. Восемь из них являются коренными югорчанами. Они родились и выросли в автономном округе. У большинства здесь началась их спортивная карьера.

Юрий Кашкаров первым принес округу «золото» олимпиады. Случилось это в 1984 году в биатлонной эстафете. По окончании карьеры в начале 90-х некоторое время работал в Ханты-Мансийске, в компании по организации спортивных мероприятий. Затем перебрался в Москву, где и трудится тренером по сей день.

Евгений Редькин , олимпийский чемпион по биатлону, решил связать свою жизнь исключительно с малой родиной. Даже успел поработать в должности главного спортивного чиновника округа — директора департамента физической культуры. Месяц назад 48-летнего специалиста назначили главным тренером окружной сборной по биатлону.

«Это менеджерская должность, а не работа практикующего тренера. Мне не нужно постоянно стоять у станка или писать тренировочные планы. Главные задачи — организация рабочего процесса и налаживание связи между спортивными учреждениями и тренерами. Я также являюсь вице-президентом Федерации биатлона Югры, оказываю материальную поддержку, включающую оплату тренировочных сборов и приобретение инвентаря», — рассказал Редькин.

Биатлонистка Светлана Слепцова только в прошлом сезоне завершила карьеру. Теперь жители Ханты-Мансийска умиляются, когда видят олимпийскую чемпионку на прогулке с коляской. После финиша заключительной гонки Светлане поступило предложение стать советником губернатора. Она его с удовольствием приняла, а через полгода ушла в декретный отпуск.

Публикация от S S (@sleptsovass) 22 Май 2018 в 6:52 PDT Лыжник и чемпион зимней олимпиады Евгений Дементьев еще выступает, хотя его карьера движется к закату. В августе 2009 года он уже заявлял о завершении спортивной карьеры из-за положительной пробы на допинг. После завершения дисквалификации снова начал участвовать в международных соревнованиях, хотя в состав сборной на этапы Кубка мира не попадал. Организовал свой бизнес — «Экипировочный центр „Евгения Дементьева“, который выступает официальным представителем крупных спортивных марок для профессиональных спортсменов.